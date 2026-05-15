Nevicata di metà maggio strade e tetti imbiancati all' Abetone

Questa mattina all’Abetone si è verificata una nevicata inaspettata per il periodo, con le strade e i tetti imbiancati di neve. Le precipitazioni hanno interessato la zona durante le prime ore del giorno, creando un paesaggio tipico di metà inverno. La neve ha coperto le superfici, interrompendo il traffico e creando disagi per chi si trovava in zona. Nessuna informazione sulle eventuali misure di sicurezza o interventi immediati in risposta all’evento.

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Uno scenario invernale quello che si è presentato nel corso della mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, all’Abetone. Strade e tetti imbiancati e una fitta nevicata che continua a imperversare sull’appennino toscano. La neve di metà maggio ha interessato non solo gli impianti sciistici ma anche il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fitta nevicata di marzo sulle Alpi Piemontesi: oltre mezzo metro di neve a Macugnaga Sullo stesso argomento Abetone, straordinaria nevicata. “È un sogno non svegliateci”Abetone (Pistoia), 26 marzo 2026 – Una bufera di neve sta interessando in queste ore il comprensorio dell'Abetone, sull'Appennino fra Bologna e... La grande nevicata dell’Abetone del 1985: tre metri di neve e un’avventura indimenticabileArezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma... Maggio può ancora parlare la lingua della neve. Tra venerdì e sabato l’ingresso di aria più fredda in quota potrebbe riportare nevicate anche abbondanti sulle Alpi, in genere sopra i 1.600-1.700 metri, ma localmente già dai 1.300 metri sui settori occidentali. N x.com Nevicata primaverile imbianca le Dolomiti, drone in volo a ColfoscoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net È normale che il Canada abbia ancora temperature sotto zero a maggio? reddit La grandine imbianca il centro di Varese. E sulle alpi lombarde nevica davvero a metà maggioUna violenta scarica di grossi chicchi gelati poco prima di mezzogiorno che ha colpito particolarmente l'aerea dei Giardini Estensi. Fiocchi a sorpresa su Tonale e Valtellina ... laprovinciadivarese.it