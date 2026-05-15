Neve in Valcava in questo maggio vestito d' inverno | il video dei fiocchi che scendono al Passo

In questo maggio, nella zona di Valcava sono caduti fiocchi di neve che si sono posati sui monti intorno al Passo. Dopo che ieri si era vista neve sul Resegone e su altre cime lecchesi, oggi la neve si è presentata anche nel territorio comunale di Torre de’ Busi. Un video mostra i fiocchi che scendono lentamente, coprendo il paesaggio con un sottile strato bianco. La neve di maggio non è una situazione abituale per questa zona, ma si è verificata in queste ore.

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