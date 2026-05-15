Neve in Valcava in questo maggio vestito d' inverno | il video dei fiocchi che scendono al Passo
In questo maggio, nella zona di Valcava sono caduti fiocchi di neve che si sono posati sui monti intorno al Passo. Dopo che ieri si era vista neve sul Resegone e su altre cime lecchesi, oggi la neve si è presentata anche nel territorio comunale di Torre de’ Busi. Un video mostra i fiocchi che scendono lentamente, coprendo il paesaggio con un sottile strato bianco. La neve di maggio non è una situazione abituale per questa zona, ma si è verificata in queste ore.
Dopo la spolverata di ieri sul Resegone e su altre vette lecchesi, ecco oggi la neve anche in Valcava, nel territorio comunale di Torre de' Busi. Alle 13 di venerdì 15 maggio i fiocchi bianchi hanno iniziato a scendere copiosi anche al “Passo” da dove riceviamo e pubblichiamo volentieri questo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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