Neve fuori stagione sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana

Nella giornata di oggi, sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana si è registrata neve fuori stagione grazie a una perturbazione inaspettata. La neve è caduta a quote medie, creando un paesaggio invernale in pieno maggio. La perturbazione ha portato condizioni meteorologiche avverse, con temperature più basse rispetto al normale di questo periodo. La situazione si è verificata in diverse località di queste aree montane, portando un'improvvisa variazione nel clima stagionale.

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ABETONE CUTIGLIANO – Risveglio bianco e un colpo di coda invernale sull’Appennino toscano, dove una perturbazione decisamente tardiva ha riportato la neve a quote medie, regalando uno scenario insolito per la metà di maggio. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate sul territorio di Abetone Cutigliano, in particolare nella zona della Val di Luce: nei punti più alti del comprensorio sciistico il manto nevoso ha superato i 5 centimetri di spessore. Sebbene l’evento possa apparire eccezionale per la stagione avanzata, i residenti più anziani ricordano come un tempo le nevicate primaverili fossero ricorrenti, tanto da permettere la chiusura degli impianti regolarmente dopo il ponte del Primo maggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Neve fuori stagione sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BUFERA di Neve San Pellegrino in Alpe ore 14! Arriva la Dama bianca in Appennino Tosco Emiliano Sullo stesso argomento Meteo, weekend di maltempo: grandine, vento e neve fuori stagione sull’Italia oraRoma - Una saccatura atlantica porterà instabilità fino al fine settimana: sabato attesi fenomeni intensi, crollo termico, vento forte e neve in... Devastante incendio sull’Appennino, fiamme sul versante Pistoiese: canadair in azionePistoia, 6 aprile 2026 – Un devastante incendio nei boschi dell’Appennino si è sviluppato nel pomeriggio del 5 aprile. Neve fuori stagione sull'Appennino toscano, oltre 5 cm in Val di LuceRisveglio bianco sull'Appennino toscano, dove una perturbazione dal sapore invernale ha riportato la neve a quote medie, regalando uno scenario decisamente insolito per la metà di maggio. (ANSA) ... ansa.it Neve a metà maggio in Toscana: montagna imbiancata e freddo ovunque, meteo impazzitoFiocchi bianchi all’Abetone, dove il paesaggio sembra natalizio. Nevischio alla stazione sciistica di Zum Zeri, nella provincia di Massa Carrara ... lanazione.it