Neve a bassa quota sulle Dolomiti

Nel Veneto, diverse zone delle Dolomiti stanno registrando nevicate a quote basse, con le temperature che sono scese sotto lo zero. Le precipitazioni nevose sono state segnalate in varie località e si sono concentrate soprattutto nelle aree montane. La neve ha interessato anche le zone a quote più basse, creando condizioni di innevamento inaspettate per questo periodo dell’anno. La situazione meteorologica ha portato a un calo delle temperature che si attestano sotto lo zero in molte parti della regione.

Il nord Italia deve fare i conti con un’eccezionale ondata di maltempo che sta provocando disagi. Piogge intense e nevicate a bassa quota stanno interessando diverse aree del Veneto con la temperatura che è scesa sotto lo zero. La protezione civile monitora costantemente l’evoluzione della situazione mentre proseguono gli interventi per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Neve sulle Dolomiti!

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