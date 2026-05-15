Nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre quattordici milioni di certificati medici il 2,8% in più rispetto all' anno precedente | di qui la stretta Conoscere le direttive è il primo modo per tutelarsi
Nella seconda metà del 2025 sono stati inviati oltre quattordici milioni di certificati medici, segnando un aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Di fronte a questa crescita, sono state adottate misure più stringenti. Per chiunque possa trovarsi in situazioni di malattia, conoscere le regole e le procedure da seguire rappresenta il primo passo per proteggersi. È comune, prima o poi, affrontare problemi di salute come influenza, torcicollo o emicrania persistente.
P rima o poi capita a tutti: un’influenza, un torcicollo che non passa, una fastidiosa emicrania che non ne vuole sapere di mollare la presa. Si chiama il medico, si manda un messaggio in ufficio e si pensa che il resto da fare sia guarire al più presto. Ma si sbaglia: il resto da fare, da quest’anno, è molto di più. Intorno a quella giornata a casa, infatti, è stata costruita una nuova rete di regole più precisa e più stringente di prima, che vale la pena conoscere bene per non incappare in errori che possono rendere la malattia ancora più fastidiosa. Doomjobbing: il nuovo malessere del lavoro (proprio nel giorno in cui lo celebriamo) X Malattia Inps: troppi certificati, aumentano i controlli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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