Nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre quattordici milioni di certificati medici il 2,8% in più rispetto all' anno precedente | di qui la stretta Conoscere le direttive è il primo modo per tutelarsi

Nella seconda metà del 2025 sono stati inviati oltre quattordici milioni di certificati medici, segnando un aumento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Di fronte a questa crescita, sono state adottate misure più stringenti. Per chiunque possa trovarsi in situazioni di malattia, conoscere le regole e le procedure da seguire rappresenta il primo passo per proteggersi. È comune, prima o poi, affrontare problemi di salute come influenza, torcicollo o emicrania persistente.

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