Nathan K la stand-up comedy che incontra l’integrazione

A Bergamo, una nuova iniziativa porta alla ribalta la stand-up comedy come strumento di integrazione. Si tratta di uno spettacolo che combina l’umorismo con temi legati all’inclusione e alla convivenza tra persone di diverse origini. L’evento mira a favorire incontri e scambi culturali attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente. La rappresentazione si svolge in un contesto che sottolinea il ruolo del cinema e dello spettacolo nel promuovere la comprensione tra le diverse comunità presenti in città.

Bergamo. “Il cinema ha il potere di unire e costruire forti momenti di condivisione tra le persone, creando confronto ed empatia tra culture e provenienze diverse”. Produzioni audiovisive che aiutino a valutare molteplici punti di vista sono quelle promosse dall’Integrazione Film Festival, fino al 16 maggio all’Auditorium CULT! di Bergamo. Un festival, giunto alla sua ventesima edizione, che vede quest’anno la nuova guida artistica di Maurizio Bousso, attore romano afrodiscendente, presente anche in alcuni film e serie in concorso. “Per me è un onore poter essere la guida artistica di IFF2026, non nascondo la sorpresa iniziale ed il timore per la scelta, vista la mia giovane età – spiega Bousso –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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