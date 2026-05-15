natalia paragoni e andrea zelletta modificano il nome della secondogenita

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di cambiare il nome della loro seconda figlia, che è nata da poco. La notizia è stata comunicata dalla stessa influencer tramite i suoi canali social. La coppia ha spiegato di aver preso questa decisione dopo aver riflettuto attentamente sulla scelta del nome. La bambina è ora registrata con un nome diverso da quello originariamente annunciato. La modifica è stata ufficializzata attraverso una nota pubblicata sui social.

appena nata: parla la nota influencer. Fiocco rosa, lacrime di gioia e. un clamoroso cambio di programma. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno appena accolto la loro secondogenita, ma nelle ultime ore a catturare l’attenzione dei fan non è stata soltanto la nascita della bambina. A far discutere, infatti, sarebbe stata una decisione presa all’ultimo istante: modificare il nome scelto per la piccola. Leggi anche Eurovision 2026, il sottosegretario Mazzi pronto a volare a Vienna per sostenere Sal Da Vinci Nelle ultime ore l’amata e nota influencer Natalia via social ha spiegato perché hanno deciso di modificare il nome di Beatrice scrivendo: “Abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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