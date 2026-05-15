Nasce l’Osservatorio per il monitoraggio delle liste d’attesa | ecco che cosa farà

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nella Sala Stampa del Municipio per annunciare la creazione dell’Osservatorio dedicato al monitoraggio delle liste d’attesa delle attività specialistiche ambulatoriali. L’ente locale ha promosso questa iniziativa per istituire un punto di riferimento permanente in grado di analizzare e raccogliere dati sui tempi di attesa. L’obbiettivo è fornire uno strumento di confronto tra le diverse realtà sanitarie presenti sul territorio e migliorare la trasparenza delle procedure.

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