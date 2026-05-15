Nasce l’Osservatorio per il monitoraggio delle liste d’attesa | ecco che cosa farà
Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa nella Sala Stampa del Municipio per annunciare la creazione dell’Osservatorio dedicato al monitoraggio delle liste d’attesa delle attività specialistiche ambulatoriali. L’ente locale ha promosso questa iniziativa per istituire un punto di riferimento permanente in grado di analizzare e raccogliere dati sui tempi di attesa. L’obbiettivo è fornire uno strumento di confronto tra le diverse realtà sanitarie presenti sul territorio e migliorare la trasparenza delle procedure.
Si è svolta questa mattina, nella Sala Stampa del Municipio, la conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio per il monitoraggio delle liste d’attesa delle attività specialistiche ambulatoriali, promosso dal Comune di Parma, uno spazio stabile di confronto e approfondimento dedicato ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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