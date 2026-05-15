Nasce la Settimana Sociale Interdiocesana | quattro giorni di confronto tra fede e società
È stata annunciata la prima edizione della Settimana Sociale Interdiocesana, organizzata dalla Diocesi di Rimini e dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, e prevista dal 18 al 21 maggio. L’evento durerà quattro giorni e vedrà coinvolti diversi rappresentanti delle rispettive comunità religiose e sociali. Durante l’iniziativa si svolgeranno incontri e confronti su temi legati alla relazione tra fede e società, nel rispetto delle tradizioni delle due diocesi.
Prende forma la prima edizione della Settimana Sociale Interdiocesana promossa dalla Diocesi di Rimini e dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, in programma dal 18 al 21 maggio. Un’iniziativa che nasce dal desiderio condiviso delle due chiese locali di offrire uno spazio di confronto, ascolto e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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