Nasce la Settimana Sociale Interdiocesana | quattro giorni di confronto tra fede e società

È stata annunciata la prima edizione della Settimana Sociale Interdiocesana, organizzata dalla Diocesi di Rimini e dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro, e prevista dal 18 al 21 maggio. L’evento durerà quattro giorni e vedrà coinvolti diversi rappresentanti delle rispettive comunità religiose e sociali. Durante l’iniziativa si svolgeranno incontri e confronti su temi legati alla relazione tra fede e società, nel rispetto delle tradizioni delle due diocesi.

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