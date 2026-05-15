Nasce il progetto H-Dual per ridurre le emissioni dei veicoli pesanti

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026, viene annunciato il progetto H-Dual, nato dalla collaborazione tra Ford Trucks International e altre aziende del settore. L’obiettivo principale è sviluppare soluzioni per diminuire le emissioni generate dai veicoli pesanti. La partnership coinvolge diverse realtà industriali e mira a testare nuove tecnologie per migliorare l’efficienza ambientale dei mezzi di trasporto. La presentazione ufficiale avviene a Milano, con dettagli sui primi step del progetto e le tempistiche previste per la fase di implementazione.

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Milano, 15 maggio 2026 – Dalla collaborazione strategica tra Ford Trucks International, Ford Trucks Italia, Ecomotive Solutions, Politecnico di Milano, LC3 Trasporti, SFBM e Greenture (società del Gruppo Snam), si compie un nuovo e importante passo avanti verso la decarbonizzazione dei trasporti in Italia. Nasce ufficialmente il progetto Dual-Fuel (H-Dual), una soluzione innovativa basata sull'integrazione di Diesel (HVO) e IdrogenoIdrobiometano. L'obiettivo di questa partnership è sviluppare e testare la prima soluzione di adattamento a idrogeno su un veicolo pesante, al fine di commercializzare un modello su larga scala e contribuire alla costruzione di un sistema logistico ecologicamente ed economicamente sostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nasce il progetto h dual per ridurre le emissioni dei veicoli pesanti
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