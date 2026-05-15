Napoli famiglia occupa immobile del Comune | tribunale ordina a Manfredi di iscriverli all’anagrafe

Una famiglia si è stabilita senza autorizzazione in un immobile di proprietà comunale a Napoli, con figli minori. Il tribunale ha ordinato al sindaco di iscrivere i membri della famiglia all'anagrafe, stabilendo che il Comune non può richiedere la residenza per questa situazione. La decisione deriva dal fatto che l'abitazione è occupata senza titolo e non si tratta di un trasferimento volontario o di una richiesta formale di residenza. La vicenda coinvolge questioni legali legate all'occupazione e ai diritti di residenza.

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Tempo di lettura: 4 minuti Un coppia con figli minori occupa senza titolo un immobile di proprietà comunale, e per il Comune di Napoli non ha diritto a chiedere la residenza. Ma il giudice accoglie il ricorso d’urgenza, ordinando al sindaco Gaetano Manfredi di iscrivere il nucleo all’anagrafe: come persone senza fissa dimora. Lo stabilisce un’ordinanza del Tribunale di Napoli, compensando le spese di giudizio. Nell’agosto 2024, all’atto di chiedere la residenza, la coppia precisava come la donna risultasse “occupante abusiva dell’immobile” nel quartiere Avvocata, ed “il Comune di Napoli le ha chiesto il pagamento dell’indennità di occupazione “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, famiglia occupa immobile del Comune: tribunale ordina a Manfredi di iscriverli all’anagrafe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Famiglia del bosco, tribunale ordina allontanamento madre e separazione bambiniIl tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma Catherine dei bambini del bosco di Palmoli (Chieti) dalla casa famiglia di... Leggi anche: Famiglia nel bosco, il Tribunale dei Minori ordina di separare madre e figli