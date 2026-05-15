Napoli Conte non ci sta | questa decisione l’ha fatto infuriare

Il Napoli si appresta a affrontare il Pisa in una trasferta programmata in un momento inaspettato, con data e orario anticipati rispetto alle modalità abituali. La modifica all'ultimo minuto ha suscitato la reazione di Antonio Conte, che si è detto sorpreso dalla decisione presa nelle ultime ore. La situazione ha generato tensioni all’interno del club, mentre i calciatori si preparano a scendere in campo. La partita è prevista per una data e ora diverse rispetto a quelle originariamente stabilite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Pisa in un clima tutt’altro che sereno. La decisione di anticipare data e orario della sfida ha infatti provocato la reazione di Antonio Conte, sorpreso dal cambio di programma deciso nelle ultime ore. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle 12 all’Arena Garibaldi, con il tecnico che avrebbe preferito giocare lunedì sera, come inizialmente ipotizzato anche dagli altri allenatori coinvolti nella corsa Champions. Conte infuriato per la decisione sul calendario. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte non avrebbe gradito la modifica improvvisa del calendario. L’allenatore del Napoli è stato costretto a rivedere rapidamente la preparazione della squadra, cambiando la gestione degli allenamenti e del ritiro in vista della sfida col Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte non ci sta: questa decisione l’ha fatto infuriare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Antonio Conte e il Napoli: la decisione è vicina. Sullo stesso argomento Napoli, Conte: “Questa stagione me la porterò dentro, mi sta insegnando molte cose”Nel dopo gara di Verona il tecnico del Napoli Antonio Conte si focalizza sulla rete di Lukaku. Napoli-Milan, Conte: "Questa vittoria ci dà entusiasmo e fiducia"Napoli, 6 aprile 2026 – Soltanto un guizzo poteva risolvere una partita estremamente equilibrata, avara di grosse occasioni e tatticamente bloccata... @DiMarzio frena su Anan #Khalaili e Mario Gila a #SSCNapoli: La @OfficialASRoma spinge per #Manna, va chiarito futuro #Conte Anan Khalaili al Napoli? Non è detto. Lo stesso vale per Mario Gila ed altri calciatori trattati da Giovanni Manna nelle scors x.com L'EX - Ancora: Via dal Napoli per una persona, Conte? Non mi sorprenderei né di un suo addio né di una permanenzaTiberio Ancora, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: Ho visto difficoltà nel Napoli visto i ... napolimagazine.com Napoli-Bologna, Conte: Prestazione buona, beffa immeritataL'allenatore del Napoli analizza il ko interno con il Bologna: I ragazzi volevano chiudere il discorso Champions, siamo andati sotto, abbiamo rimontato e provato a vincerla. Poi è arrivata la beffa ... sport.sky.it