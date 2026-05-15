Un incontro molto atteso tra il tecnico e il presidente del club si sta avvicinando in città. La discussione ruota attorno alla possibilità di un trasferimento, ma il presidente ha confermato che non libererà l’allenatore e ha annunciato due condizioni che dovranno essere rispettate. La situazione si prepara a diventare più tesa, con le parti che si preparano a confrontarsi sui termini di un eventuale cambio di guida tecnica. La discussione si svolge nel massimo riserbo.

Lewandowski si allontana dalla Juve e dal Milan, dalla Spagna sono sicuri: «Ha accettato l’Al Hilal con un contratto faraonico!» Ai titoli di coda l’avventura di Tare al Milan: sarà addio al termine della stagione! L’annuncio di Moretto Marilungo a SampNews24: «Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie, ricordo il mio esordio da titolare con doppietta» Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Conte, incontro di fuoco in arrivo: De Laurentiis non lo libera e metterà due paletti decisivi

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