My English School Novara | un evento per unire scuola imprese e territorio

Si è tenuto recentemente un evento intitolato “Imprese, talenti, territorio”, organizzato da Francesca Gambaro, alla guida di My English School Novara. L'iniziativa ha coinvolto rappresentanti di aziende, studenti e istituzioni locali con l’obiettivo di discutere le sfide e le opportunità di un contesto economico in rapido cambiamento, caratterizzato dall’avanzare dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento ha visto confronti e interventi di vari protagonisti del territorio, puntando a favorire un dialogo tra scuola, imprese e comunità.

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