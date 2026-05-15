È prevista a breve la conclusione della prima fase del procedimento legale che coinvolge due figure di rilievo nel settore tecnologico statunitense. La causa riguarda questioni legate alla gestione di una nota azienda di intelligenza artificiale. Entrambi gli imputati sono stati ascoltati nelle udienze precedenti e le parti si preparano ad affrontare la fase successiva del procedimento giudiziario. La vicenda si svolge in un tribunale degli Stati Uniti, dove sono stati prodotti diversi documenti e testimonianze.

Sta per giungere ad una conclusione la prima fase del processo che vede coinvolti due pesi massimi del settore tech americano: Elon Musk e Sam Altman. Ieri infatti si sono concluse a Oakland le arringhe finali nel processo intentato dal magnate proprietario di SpaceX e Tesla contro OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman. Processo che vede Musk chiedere 150 miliardi di dollari di danni. I motivi del contenzioso. OpenAI, nata nel 2015 come organizzazione non profit con la missione di sviluppare l’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità, ha tradito i propri ideali fondativi trasformandosi in una macchina da profitto? Questo il cuore della battaglia tra i due miliardari, Musk da un lato e Altman dall’altro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Musk contro Altman, in dirittura d’arrivo il processo su OpenAI

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