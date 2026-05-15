Moto scivola sulla neve al Passo del Bernina | ferita una donna
Una donna di 52 anni è rimasta ferita giovedì mattina in un incidente sulla strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. La motociclista è scivolata sulla neve durante la percorrenza della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza alla donna e avviato le procedure di emergenza. La strada del Passo del Bernina è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.
Una motociclista di 52 anni è rimasta ferita nella mattinata di giovedì in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. La donna stava viaggiando in direzione del Bernina Hospiz quando, poco prima delle 10.45, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it