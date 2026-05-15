Moto scivola sulla neve al Passo del Bernina | ferita una donna

Una motociclista di 52 anni è rimasta ferita giovedì mattina lungo la strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. L'incidente si è verificato mentre la donna viaggiava sulla strada coperta di neve. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure e trasportato la donna in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente o sulle condizioni della ferita.

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Una motociclista di 52 anni è rimasta ferita nella mattinata di giovedì in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada del Passo del Bernina, nel territorio di Pontresina. La donna stava viaggiando in direzione del Bernina Hospiz quando, poco prima delle 10.45, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tremendo incidente sulla statale, una donna feritaÈ stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 26 febbraio per i soccorritori del Trentino.