Recenti notizie riguardanti il franchise di Mortal Kombat indicano che l’attore Lewis Tan tornerà nei nuovi contenuti, ma non interpreterà più il personaggio di Cole Young. Mortal Kombat II ha attirato l’attenzione per aver incluso il torneo tanto desiderato dai fan e per aver deciso di eliminare il protagonista del primo film. Le informazioni disponibili suggeriscono che i nuovi sviluppi della saga coinvolgeranno altri personaggi e nuove storyline, senza confermare ancora dettagli specifici sui ruoli degli attori coinvolti.

Mortal Kombat II ha fatto parlare di sé non soltanto per aver finalmente messo in scena il torneo tanto atteso dai fan, ma anche per una scelta narrativa piuttosto audace: eliminare il protagonista del primo film. Cole Young, interpretato da Lewis Tan, viene ucciso da Shao Kahn in modo particolarmente brutale, con il villain che gli schiaccia la testa con il martello e ne getta i resti in una vasca di acido. Un addio tutt’altro che silenzioso, insomma. Dietro questa decisione c’è la mano dello sceneggiatore Jeremy Slater, che ha spiegato apertamente le motivazioni a GamesRadar+: Cole non aveva convinto pienamente i fan più accaniti del franchise sin dalla sua introduzione nel 2021, e la sua eliminazione era al tempo stesso uno shock per il pubblico occasionale e una sorta di risposta alle aspettative di quello più esigente. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Mortal Kombat 3: Lewis Tan tornerà ma non come Cole Young? Le ultime rivelazioni sul futuro del franchise

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Mortal Kombat II | Fan-Made Concept

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Per Deadline, 'Mortal Kombat II' ha ottenuto un punteggio di raccomandazione del 72% su PostTrak. Il pubblico era composto per il 75% da uomini, così come per il 44% nella fascia 18-34 e per il 30% nella fascia 25-34. Le demografie di diversità erano comp reddit

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