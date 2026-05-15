Monica Bellucci | Con Tim Burton rimane affetto e rispetto Ora voglio privacy per la mia vita sentimentale

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica Bellucci ha commentato nuovamente la fine della relazione con il regista. La rottura, annunciata a settembre, riguarda un legame durato circa due anni. La attrice ha dichiarato di mantenere affetto e rispetto verso l'ex partner e ha chiesto di rispettare la sua privacy riguardo alla vita sentimentale. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di comunicazioni pubbliche riguardanti la fine della relazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Monica Bellucci è tornata a aprlare della rottura con Tim Burton, annunciata a settembre dopo circa 2 anni d'amore: "Affetto e rispetto resteranno per sempre". Quanto al presente: "Sento il diritto alla privacy". E sulle figlie Deva e Leonie Cassel: "Felice di vederle felici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Monica Bellucci & Tim Burton Stunning Before Arriving To The Carpet

Video Monica Bellucci & Tim Burton Stunning Before Arriving To The Carpet?

Sullo stesso argomento

Monica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton: “L’affetto non finirà mai”Dopo mesi Monica Bellucci ha chiarito perché è finita con Tim Burton, sottolineando che tra di loro resterà sempre un grande affetto A settembre,...

“Tim Burton? Quello che abbiamo avuto non finirà mai. Ho dovuto imbruttirmi per un film, la mia immagine non esiste più”: così Monica Bellucci a Cannes 2026“Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre”.

monica bellucci monica bellucci con timMonica Bellucci: Con Tim Burton rimane affetto e rispetto. Ora voglio privacy per la mia vita sentimentaleMonica Bellucci è tornata a aprlare della rottura con Tim Burton, annunciata a settembre dopo circa 2 anni d'amore: Affetto e rispetto resteranno ... fanpage.it

monica bellucci monica bellucci con timMonica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton, poi parla delle figlie: Deva vola ed è bellissimo, per Leonie c'è tempoL'attrice porta a Cannes due film e si racconta in una intervista tra pubblico e privato, ma sull'attuale situazione sentimentale invoca la privacy ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web