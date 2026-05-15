Monica Bellucci | Con Tim Burton rimane affetto e rispetto Ora voglio privacy per la mia vita sentimentale

Monica Bellucci ha commentato nuovamente la fine della relazione con il regista. La rottura, annunciata a settembre, riguarda un legame durato circa due anni. La attrice ha dichiarato di mantenere affetto e rispetto verso l'ex partner e ha chiesto di rispettare la sua privacy riguardo alla vita sentimentale. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di comunicazioni pubbliche riguardanti la fine della relazione.

Monica Bellucci è tornata a aprlare della rottura con Tim Burton, annunciata a settembre dopo circa 2 anni d'amore: "Affetto e rispetto resteranno per sempre". Quanto al presente: "Sento il diritto alla privacy". E sulle figlie Deva e Leonie Cassel: "Felice di vederle felici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Monica Bellucci & Tim Burton Stunning Before Arriving To The Carpet

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Monica Bellucci si racconta Cannes 2026 tra cinema e famiglia. L’attrice parla dei nuovi film, dell’ascesa di Deva nel cinema e del rapporto con Tim Burton, che definisce ancora legato da affetto e rispetto. #MonicaBellucci ift.tt/UsK6V94 x.com

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