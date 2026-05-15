Un famoso attore e regista teatrale di origini ebraiche ha criticato aspramente il rapporto tra Milano e Tel Aviv, definendo il gemellaggio tra le due città “osceno”. Durante un intervento pubblico, ha affermato che Israele può essere considerato uno Stato genocida e ha condannato le strategie diplomatiche considerate ingannevoli. La presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni legate alle relazioni tra le due città e alla situazione nel Medio Oriente.

L’attore e regista teatrale di origine ebraica Moni Ovadia è intervenuto con parole durissime contro il mantenimento del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Il messaggio è contenuto in un appello social, diffuso ieri sull’account Instagram di BDS Milano, la sezione locale del movimento internazionale Boycott, Divestment and Sanctions, che promuove campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele fino al rispetto del diritto internazionale e alla fine dell’occupazione dei territori palestinesi. La questione è sul tavolo da mesi: nell’ottobre 2025 il Consiglio comunale di Milano ha approvato una mozione che chiede esplicitamente di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv a seguito dei massacri israeliani a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Moni Ovadia a Beppe Sala: “Gemellaggio Milano-Tel Aviv osceno, ora Israele è uno Stato genocida. Basta coi trucchetti miserabili”

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