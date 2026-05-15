Modena SanCa Fest | festa e confronto per il futuro di San Cataldo

A Modena, si è svolto il SanCa Fest, un evento che ha coinvolto residenti e rappresentanti locali per discutere del futuro del quartiere di San Cataldo. Durante l’incontro sono state poste domande sulle proposte dei cittadini e come queste possano incidere sui prossimi piani urbanistici approvati dall’amministrazione comunale. Tra i temi affrontati anche la destinazione dell’area degli ex spogliatoi del campo Botti, ancora oggetto di dibattito. L’evento ha visto momenti di confronto tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzeranno le proposte dei residenti i nuovi piani urbanistici comunali?. Cosa diventerà l'area degli ex spogliatoi del campo Botti?. Chi ascolterà concretamente le istanze dei cittadini durante l'incontro?. Perché il recupero del verde è diventato un terreno di scontro?.? In Breve Sabato 16 maggio dalle 17 alle 20 in via Cesare Costa 77. Comitato San Cataldo Viva e commercianti locali collaborano per l'evento. Area ex spogliatoi campo Botti recuperata dai volontari con Comune di Modena. Discussione su rigenerazione aree industriali con presenza di amministratori comunali. Domani, sabato 16 maggio, il rione San Cataldo a Modena vivrà una giornata di incontro sociale dalle ore 17 alle 20 presso l’area comunale situata in via Cesare Costa 77. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, SanCa Fest: festa e confronto per il futuro di San Cataldo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Cataldo: ecco la SanCa Fest, la festa di vicinato dei residentiDomani, sabato 16 maggio, a partire dalle 17 e fino alle ore 20 circa presso l'area comunale di via Cesare Costa 77 avrà luogo la SanCa Fest, la... Festa patronale, il monito del vescovo: «San Cataldo ci insegni a servire questa terra e non a servirci di lei»Se San Cataldo, oltre ad essere patrono di Taranto e dell’Arcidiocesi, è anche un santo di comunità, come è stato sottolineato nella cerimonia...