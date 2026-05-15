Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO

Sono stati pubblicati i prospetti degli organici e dei posti disponibili per i trasferimenti del personale docente in vista della mobilità del 2026. Alcuni Uffici Scolastici hanno già reso noti i dati relativi alle assegnazioni di cattedre e alle disponibilità di posti nelle diverse regioni. Questi documenti, aggiornati di recente, forniscono un quadro dettagliato delle posizioni aperte e delle assegnazioni previste, offrendo ai candidati un’idea più precisa delle opportunità di trasferimento e assegnazione per il prossimo anno scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mobilità docenti 2026: organici e posti disponibili, una panoramica tra attese e incertezzeMentre ci avviciniamo al nuovo anno scolastico 2026-2027, il tema della mobilità dei docenti torna al centro dell’attenzione. Gli Uffici Scolastici stanno progressivamente pubblicando i prospetti ... informazionescuola.it Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per mobilità docenti per 2026-2027. orizzontescuola.it