Miracolo medico | chiuso lo shunt il paziente torna lucido per il trapianto

Un paziente che aveva uno shunt sanguigno chiuso è tornato lucido e in condizioni stabili in vista di un trapianto. Il problema del vaso sanguigno anomalo è stato risolto grazie a un intervento endoscopico eseguito con tecniche di ultima generazione. Questa procedura ha consentito di rimuovere l’ostacolo senza ricorrere a interventi tradizionali più invasivi. L’intervento è stato condotto da un team di specialisti che ha utilizzato strumenti avanzati per garantire la riuscita dell’operazione.

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? Domande chiave Come hanno risolto il problema del vaso sanguigno anomalo?. Quale tecnica d'avanguardia ha permesso l'intervento endoscopico?. Chi ha coordinato il team medico nella sala operatoria ibrida?. Perché questo successo clinico cambia le regole per i trapianti?.? In Breve Intervento eseguito il 6 maggio presso l'AOUM delle Marche. Team guidato da Giuseppe Tarantino e Silvia Giacomelli. Recupero neurologico completo avvenuto dopo sole 24 ore. Collaborazione con la divisione di Elisabetta Cerutti per l'assistenza vitale. Il 6 maggio scorso, presso la Clinica di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, i medici hanno restituito la lucidità neurologica a un paziente cirrotico attraverso un intervento endoscopico ad alta complessità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo medico: chiuso lo shunt, il paziente torna lucido per il trapianto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morte di Domenico Caliendo, il medico legale della famiglia: «Da analisi dei cuori contiamo emerga lo stato pre-trapianto»«Un tema è sicuramente quale lesione d'organo verrà repertata, la lesione da congelamento o meno. Sconfigge l’HIV: il miracolo genetico del trapianto dal fratelloUn uomo di 63 anni, residente a Oslo, ha ottenuto una remissione duratura dall’infezione da HIV grazie a un trapianto di cellule staminali che ha...