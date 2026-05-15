Minacciano l’addetto alla security della discoteca poi volano sassi e bottiglie contro l’auto del gestore

Nella notte di dicembre, nei pressi di una discoteca a Bressanone, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un addetto alla sicurezza e l’auto del gestore. Sette giovani sono stati identificati come responsabili di aver minacciato il personale di sicurezza prima di lanciare sassi e bottiglie contro il veicolo. Le autorità hanno confermato i dettagli dell’accaduto, che si sono svolti in modo violento e inaspettato, senza ulteriori precisazioni sui motivi.

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Sono sette i giovani ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza avvenuto in una notte dello scorso dicembre nei pressi di una discoteca di Bressanone.Per loro è scattata una denuncia a piede libero; nei loro confronti, inoltre, il questore di Bolzano ha emesso un “Daspo Willy” che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le discoteche italiane sono in sicurezza Sullo stesso argomento Rissa choc e paura in zona stazione a Bologna: volano bottiglie di vetro e sassiBologna, 17 aprile 2026 – Paura in centro storico: poco prima del tramonto, all’incrocio tra le vie Cairoli e Milazzo, è scoppiata una rissa a colpi... . Gabriele Paglialonga Io ho avuto semplicemente paura ?Caso ATM: Il confine sottile tra difesa e protocollo. Licenziato l'addetto alla Sicurezza che difese le passeggere. ?MILANO – Un intervento per proteggere otto ragazze molestate in metropolita x.com Paura in via Indipendenza. Rubano un profumo costoso e minacciano l’addettoAttimi di paura in via Indipendenza, domenica pomeriggio, quando in un negozio di profumi si è consumata una rapina. È successo intorno alle 17.30: ad intervenire dopo una segnalazione arrivata in ... ilrestodelcarlino.it Rapinatori minacciano un addetto alla sicurezza e scappano: inseguiti e arrestati dalla PoliziaPisa, 19 novembre 2025 – Due uomini di 33 e 40 anni sono stati arrestati sabato pomeriggio dalla Polizia di Stato di Pisa con l'accusa, in via indiziaria, di rapina aggravata ai danni di un ... lanazione.it