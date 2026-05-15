Minacciano l’addetto alla security della discoteca poi volano sassi e bottiglie contro l’auto del gestore
Nella notte di dicembre, nei pressi di una discoteca a Bressanone, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un addetto alla sicurezza e l’auto del gestore. Sette giovani sono stati identificati come responsabili di aver minacciato il personale di sicurezza prima di lanciare sassi e bottiglie contro il veicolo. Le autorità hanno confermato i dettagli dell’accaduto, che si sono svolti in modo violento e inaspettato, senza ulteriori precisazioni sui motivi.
Sono sette i giovani ritenuti responsabili di un grave episodio di violenza avvenuto in una notte dello scorso dicembre nei pressi di una discoteca di Bressanone.Per loro è scattata una denuncia a piede libero; nei loro confronti, inoltre, il questore di Bolzano ha emesso un “Daspo Willy” che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Le discoteche italiane sono in sicurezza
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