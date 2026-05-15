A Milano, il Municipio 5 ha aperto una nuova piazza scolastica in via Gentilino, che rappresenta la quarta struttura di questo tipo nella zona. La piazza è stata allestita con alberi, rastrelliere per biciclette e tavoli da ping-pong, creando uno spazio dedicato agli studenti e ai residenti. L'inaugurazione si è svolta il 15 maggio 2025, con la partecipazione di alcuni rappresentanti dell'amministrazione locale. La nuova area si inserisce nel progetto di riqualificazione degli spazi pubblici della zona.

Milano, 15 maggio 2025 – A Milano nasce la nuova piazza scolastica di via Gentilino, la quarta piazza aperta del Municipio 5. L'intervento, che sarà realizzato nell'ambito dell'avviso pubblico ‘Piazze Aperte per ogni scuola’, è stato progettato a partire dalla proposta avanzata da Associazione Genitori Scuole Gentilino, Istituto Comprensivo "Thouar-Gonzaga", Fondazione Mobilita' in Citta' Ets e Associazione We Are Urban Odv e avra' come obiettivo la trasformazione dell'area di 500 mq antistante all'ingresso della Scuola primaria "Piolti De' Bianchi - G. Stampa" in un nuovo spazio protetto e sicuro, a misura delle esigenze delle bambine e dei bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, nasce una nuova piazza scolastica in via Gentilino: alberi, rastrelliere per bici e tavoli da ping-pong

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