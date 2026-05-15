A Milano, un fregio lungo 150 metri è stato collocato sulla facciata della nuova Cittadella degli Archivi. La struttura ospita una vasta collezione di documenti storici, con un robot impiegato per la gestione di circa 90 chilometri di materiali. Il fregio, che si estende lungo l’intera lunghezza dell’edificio, è stato progettato per trasformare la Cittadella in un museo a cielo aperto. La realizzazione del fregio è stata affidata a un team di artisti e tecnici specializzati.

? Domande chiave Come può un robot gestire 90 chilometri di documenti storici?. Chi ha ideato il fregio che trasforma l'edificio in un museo?. Quali tecniche antiche sono state usate per decorare la nuova Cittadella?. Perché la memoria di Milano è stata trasformata in un murales?.? In Breve L'opera di Pablo Pinxit unisce tecnica dello spolvero e moderna stencil art.. Christian Gangitano e Thomas Berra hanno curato gli spazi interni e il progetto.. L'archivio custodisce oltre 90 chilometri lineari di documenti dal 1802.. Il robot Eustorgio gestisce i materiali nel polo tecnologico di via Gregorovius 15.. In via Ferdinando Gregorovius 15, tra le strade di Niguarda e Bicocca, è stato svelato ieri il Labirinto di Carta, un fregio monumentale lungo 150 metri che riveste la nuova Cittadella degli Archivi di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: il fregio di 150 metri riveste la nuova Cittadella degli Archivi

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