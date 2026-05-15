A Milano, quattro operatori sono ancora in corsa per ottenere la gestione dell’ex Wow Spazio Fumetto, dopo che una delle candidature è stata esclusa immediatamente al termine della presentazione. La selezione si concentra su chi possa occuparsi delle attività e della gestione dello spazio culturale dedicato al mondo del fumetto. La procedura di assegnazione si sta sviluppando senza ulteriori dettagli pubblici sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici dell’esclusione.

? Domande chiave Chi sono i quattro operatori rimasti in corsa per la gestione?. Perché una delle candidature è stata scartata subito dopo la consegna?. Quanto costerà annualmente la gestione dei locali di viale Campania?. Come verranno utilizzati i 1,2 milioni di euro per la manutenzione?.? In Breve Canone annuo di 67mila euro con riduzione 30% per enti no-profit.. Comune stanzia 1,2 milioni di euro per manutenzione straordinaria viale Campania 12.. Concessione non rinnovabile della durata di 12 anni per il vincitore.. Candidati ammessi: Big Biblioteca Italiana dei Giochi, Milano e Nuvole, Simbiosity, Progetto Mirasole.. Quattro operatori competono per la gestione dell’ex spazio Wow Spazio Fumetto a Milano, dopo che la commissione ha approvato l’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase di valutazione in viale Campania 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 4 candidati per l’ex Wow Spazio Fumetto: la corsa è aperta

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