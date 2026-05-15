A Londra, un incontro tra i dirigenti del club ha portato a una tregua temporanea in vista della partita contro il Genoa. Gerry Cardinale, tornato a parlare dalla capitale britannica, ha utilizzato parole analoghe a quelle espresse nel 2024 durante il vertice con i responsabili del club. La riunione si è svolta in un clima di tensione e incertezza, ma senza ulteriori scontri pubblici, mantenendo un atteggiamento di attesa fino allo scontro decisivo.

MILANO - Gerry Cardinale che torna a parlare da Londra, con termini molti simili a quelli del 2024, nelle ore del vertice nella capitale britannica con i vertici del club. Il Milan prova a silenziare le polemiche prima del fine settimana del match decisivo con il Genoa. Da ieri Max Allegri e la squadra sono in ritiro. Terminerà solo lunedì sera, e la storia insegna che non sempre è stato d'aiuto. Intanto il proprietario rilancia, ammette gli errori e rivela una volontà di vittoria. Quello che i tifosi hanno sempre messo in discussione, e che certo non smetteranno di farlo allora. Però per un club che poco ha comunicato in questi anni, è un cambiamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, vertice a Londra tra dubbi e nervi tesi. Ma è tregua armata fino alla partita decisiva col Genoa

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