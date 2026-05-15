In vista della partita decisiva di Champions League, il Milan si prepara ad affrontare Colombo, con il dubbio tra lui e Fullkrug come possibile sostituto. Il tedesco e Nkunku, insieme, hanno segnato un numero di gol uguale a quello di Lorenzo, cresciuto nel settore giovanile del club. Lorenzo, che ha fatto parte della squadra per diversi anni, ha segnato un totale di gol che corrispondono a quelli dei due attaccanti. La scelta dell’attaccante titolare rimane al centro delle discussioni tra tifosi e analisti.

E così il Milan si giocherà tutto, o quasi, in casa del Genoa. Una Champions che vale almeno sessanta milioni, con il solito problema legato al suo attacco. Già, perché dopo aver preso Gimenez - finito ai margini anche per infortunio - aver puntato in estate su Nkunku ed essersi quasi disperatamente aggrappato a Fullkug, il club rossonero si è trovato a gestire una situazione a dir poco imbarazzante. Con Allegri che si è guardato intorno e le ha provate tutte: fino a Leao centravanti, esperimento tutt’altro che riuscito. Per la scarsa partecipazione emotiva e tecnica dell’interessato e - questo va detto - anche per la mancanza di affinità tra le qualità del giocatore e i compiti che è stato chiamato a svolgere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, ti giochi la Champions contro Colombo: ma non era meglio lui di Fullkrug?

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