A un anno dall'inizio del suo incarico, si parla di un possibile cambio alla direzione sportiva del club, con particolare attenzione alla posizione di direttore sportivo. Tra i nomi più discussi, quello di D'Amico resta tra i favoriti per il ruolo, mentre il nome di Tare viene menzionato come possibile partente. La squadra sta valutando diversi scenari riguardo alla gestione tecnica e ai ruoli chiave all’interno dell’organigramma. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il nome di Igli Tare non compare mai nella lunga intervista di Cardinale alla Gazzetta. Ed è un'assenza - non l'unica, comunque - che spicca perché il ds albanese è soltanto al primo anno nel management rossonero. Era stato preso dopo un casting lungo e non immune da polemiche (interne, ovviamente) e gli era stato affidato un progetto che avrebbe dovuto riportare il Milan al proprio picco - quanto meno in Italia - in tempi brevi. In realtà, per quanto lo riguarda, la cosa grave dell'intervista non è l'assenza di menzione, ma una frase in particolare di Cardinale. Perché dire che "in tre anni ho investito tanto, ma non abbiamo speso bene" equivale evidentemente a puntare il dito sulle figure che non hanno saputo "spendere bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Tare in uscita? Il nome più caldo come nuovo ds resta D'Amico

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