Il Milan sta valutando attentamente i numeri di questa stagione, evidenziando come la squadra abbia perso 58 punti rispetto alle capoliste nel periodo successivo alla conquista dello scudetto. Le dichiarazioni di Gerry Cardinale, che ha affermato che il club ha sempre vinto, vengono messe in discussione dai dati concreti disponibili. Ora, si richiedono azioni concrete per affrontare la situazione, lasciando da parte le parole e concentrandosi sui risultati reali.

La notizia del giorno è che Gerry Cardinale è tornato a farsi sentire in modo prepotente sul mondo Milan. L'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ha lasciato e lascerà strascichi e reazioni inevitabili, anche considerando il momento in cui arriva. Sì, perché i rossoneri devono giocarsi la qualificazione in Champions League nelle ultime due partite contro Genoa e Cagliari (servono sei punti) e le voci sul futuro di tutto l'organigramma non si fermano. Non le ha fermate lo stesso Cardinale, anzi. "Io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la dura verità smentisce Cardinale: ha sempre vinto? I fatti dicono altro. Ora servono mosse vere

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