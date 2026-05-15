Nel corso di un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', il presidente del Milan ha menzionato più volte l’allenatore rossonero, citandolo esclusivamente per quanto riguarda le sue dichiarazioni. La ripetizione di questo nome nei virgolettati sembra indicare un collegamento diretto tra le parti, senza riferimenti a altri membri dello staff o dirigenti. La scelta di concentrarsi solo su Allegri nei commenti scritti rappresenta un segnale che potrebbe influenzare le decisioni future del club.

Il tema della mattinata del Milan è senza dubbio l'intervista a tutto tondo del numero uno rossonero Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le parole). Passaggi estremamente interessanti sul mercato e i possibili cambiamenti estivi. Si parla infatti di un'altra possibile rivoluzione per i rossoneri che potrebbe riguardare la dirigenza e anche la panchina di Massimiliano Allegri. Quello che traspare dalle parole di Cardinale è proprio il nome dell'allenatore livornese, l'unico che viene citato più volte nella sua intervista. "Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il dettaglio nei virgolettati di Cardinale: citato solo Allegri. Segnale chiaro per il futuro

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Chi sono Metteranno LORO UOMINI Loro STRATEGIE. Cardinale a Milanello. UNA PAROLA AI TIFOSI MAI!

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