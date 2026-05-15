A Milano, si analizzano le possibilità di cessione dei giocatori in vista della prossima sessione di mercato estiva. Tra i nomi più caldi, quelli di Loftus e Fofana sono considerati poco propensi a lasciare la squadra, mentre Pavlovic potrebbe essere ceduto se arriverà un’offerta interessante. I rossoneri prevedono di ottenere un incasso rilevante, dopo aver già venduto Reijnders, e si fanno già i nomi di possibili destinazioni, con un occhio di riguardo alla Premier League per il serbo.

Il Milan sul mercato non vota conservatore. Nel 2022, dopo lo scudetto, cedette Sandro Tonali, che per i milanisti era il simbolo del futuro. Un anno fa ha mandato mezza squadra a un indirizzo nuovo, compresi Theo Hernandez, Malick Thiaw e soprattutto Tijjani Reijnders, uno dei due migliori giocatori della stagione. Morale: nulla contro le rivoluzioni. La prossima estate si annuncia in linea con le precedenti. La struttura societaria e sportiva del Milan è tutta da definire ma è chiaro che diversi calciatori lasceranno Milano. La stagione è stata promettente e poi deludente, con la qualificazione Champions come grande giudice finale. Chi sarà la grande cessione del 2026? Cinque candidati, in ordine crescente di. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, il borsino dei cedibili: Loftus e Fofana non spostano, se arriva un'offerta per Pavlovic...

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