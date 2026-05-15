Il proprietario del Milan ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale. Ha spiegato che il club intende lavorare per realizzare una struttura che possa soddisfare le esigenze di una squadra di alto livello e di tutta la città. La scelta di investire in un nuovo impianto nasce dalla volontà di migliorare le strutture sportive e di offrire un luogo adeguato alle competizioni internazionali.

Mattinata impegnativa per il Milan quella di stamattina. Dopo le varie polemiche legate a Giorgio Furlani, con annessa protesta dei tifosi rossoneri, a parlare è stato Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Arrivato in rossonero ben 4 anni fa, il numero uno di RedBird ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Nella lunghissima chiacchierata, dopo aver parlato di alcuni problemi del Diavolo tante altre tematiche, Cardinale ha rivolto il suo pensiero anche al progetto legato allo Stadio, ma non solo. A chiudere, l'americano ha voluto soffermarsi anche sulla questione NBA Europe. Le sue parole: Sullo stadio: "Anche qui, è importante capire perché lo facciamo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale: “Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLAMOROSO! IL PIANO DI CARDINALE! MILAN CON PIF, STADIO DA SOLI E GRANDI ACQUISTI..

Sullo stesso argomento

Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Cardinale torna al derby di Milano: il futuro tra stadio e NBA in EuropaIl milan guarda al futuro con una focalizzazione mirata su infrastrutture e sviluppo internazionale.

Tra tutte le cazzate dette da Cardinale questa è di gran lunga la più grossa (e ce ne vuole). Non sa cos'è il Milan, non sa cos'è San Siro, non sa nulla. Vattene, hai già fatto troppi danni. x.com

Nuovo stadio e Nba Europe. Gerry Cardinale fa il punto su questi due progettiIl proprietario rossonero Gerry Cardinale ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio e quello dell'Nba Europe ... milannews.it

Gerry Cardinale: Milan, senza Champions è fallimento. Abbiamo buttato via la stagione, i soldi sul mercato vanno spesi meglioIntervista al proprietario del club rossonero: Finale di stagione sotto ai nostri standard, non aver conquistato lo scudetto è una delusione. Con Allegri abbiamo parlato di tante cose ... corriere.it