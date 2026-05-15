L’ex calciatore e capitano del Milan ha commentato la situazione attuale della squadra, concentrandosi in particolare su Igli Tare. Ha affermato che Tare ha meno responsabilità rispetto ad altri, ma sarà lui a dover affrontare le conseguenze. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne alla squadra e sui ruoli di alcune figure chiave. Ambrosini ha espresso la propria opinione senza entrare in dettagli specifici sulle decisioni prese dal club.

Massimo Ambrosini, ex calciatore e capitano del Milan, stato ospite del podcast live 'Elastici' di Cronache di Spogliatoio. Durante la lunga chiacchierata sono stati toccati diversi temi, ma il più importante riguarda proprio il periodo che i rossoneri stanno passano, ma non solo. L'ex centrocampista rossonero ha parlato della situazione di Igli Tare, sempre più vicino all'addio, e di come Gerry Cardinale debba prendere in mano la situazione. Secondo l'ex centrocampista rossonero, il punto di svolta sarebbe arrivato dopo la partita con la Lazio dove il Milan è apparso molto poco solido. Ambrosini ha voluto sottolineare anche che, secondo lui, Tare è la persona con meno colpe a carico, ma sarà quello che, ovviamente, ne pagherà le conseguenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ambrosini: “Tare? Ha meno colpe di tutti, ma sarà quello che andrà a pagare”

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