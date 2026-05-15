Migranti in Puglia | nessuna invasione ma centri sovraffollati e gestori for profit

In Puglia, alla fine del 2024, il numero di migranti ospitati è di circa 6.000 persone. La regione non registra un aumento di arrivi che possa essere definito come un'invasione, ma ci sono centri di accoglienza che risultano sovraffollati. Alcuni di questi centri sono gestiti da enti privati con scopo di lucro, mentre la presenza di migranti si concentra principalmente in strutture specifiche e non si osservano flussi migratori fuori dalla norma.

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