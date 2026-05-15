Migranti in Puglia | nessuna invasione ma centri sovraffollati e gestori for profit
In Puglia, alla fine del 2024, il numero di migranti ospitati è di circa 6.000 persone. La regione non registra un aumento di arrivi che possa essere definito come un'invasione, ma ci sono centri di accoglienza che risultano sovraffollati. Alcuni di questi centri sono gestiti da enti privati con scopo di lucro, mentre la presenza di migranti si concentra principalmente in strutture specifiche e non si osservano flussi migratori fuori dalla norma.
In Puglia, come in Italia, non c’è alcuna “invasione migranti”. Al 31 dicembre 2024 le persone straniere accolte nella regione sono 6.575 su 6.990 posti, pari allo 0,166% della popolazione residente, sotto la media nazionale (0,23%). È quanto emerge dal report ‘La Frontiera, ovunque. Centri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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