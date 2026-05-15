Michele Furlan nuovo presidente della Cgia di Mestre

Un imprenditore edile di 61 anni proveniente da Mestre è stato nominato nuovo presidente della Cgia, l’associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese. La nomina è stata annunciata di recente e l’individuo assume il ruolo di guida dell’organizzazione con sede nella stessa città. La sua esperienza nel settore edile e il suo coinvolgimento nel mondo delle piccole imprese sono alla base della nomina. La Cgia di Mestre si occupa di rappresentare e tutelare le attività di piccole imprese e artigiani locali.

Michele Furlan, 61 anni, imprenditore edile mestrino, è il nuovo presidente della Cgia, l’associazione artigiani e piccole imprese con sede a Mestre. È stato eletto ieri per acclamazione dai quaranta piccoli imprenditori presenti in assemblea, in rappresentanza delle 16 categorie artigiane aderenti alla Cgia, che conta oltre 1.500 iscritti. Furlan sarà affiancato da Claudio Dozzo, esponente del settore orafo, nel ruolo di vicepresidente. Da oltre tre decenni Michele Furlan guida l’azienda di famiglia assieme al fratello Giancarlo. £Raccogliere l’eredità di Roberto Bottan non sarà semplice – ha detto dopo l’elezione – perché in questi ultimi quindici anni è stato un punto di riferimento fondamentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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