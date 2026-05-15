Michele Furlan è il nuovo presidente della Cgia
Michele Furlan, imprenditore edile di 61 anni, è stato nominato nuovo presidente della Cgia, l'associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese con sede a Mestre. La nomina è stata ufficializzata di recente e Furlan assume la guida dell'organizzazione, che si occupa di questioni legate alle imprese artigiane e alle piccole aziende della zona. La sua esperienza nel settore edile lo ha portato a ricoprire questa posizione di rappresentanza.
Michele Furlan, 61 anni, imprenditore edile mestrino, è il nuovo presidente della Cgia, l'associazione artigiani e piccole imprese con sede a Mestre. È stato eletto ieri per acclamazione dai quaranta piccoli imprenditori presenti in assemblea, in rappresentanza delle 16 categorie artigiane. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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