Michele Furlan è il nuovo presidente della Cgia

Michele Furlan, imprenditore edile di 61 anni, è stato nominato nuovo presidente della Cgia, l'associazione che rappresenta artigiani e piccole imprese con sede a Mestre. La nomina è stata ufficializzata di recente e Furlan assume la guida dell'organizzazione, che si occupa di questioni legate alle imprese artigiane e alle piccole aziende della zona. La sua esperienza nel settore edile lo ha portato a ricoprire questa posizione di rappresentanza.

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