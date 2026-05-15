Mi avete commosso | Andrea Maggi saluta Splendida Cornice e ringrazia Geppi Cucciari

Da pordenonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, giovedì 14 maggio, con l'ultima puntata si è conclusa un'altra stagione di Splendida Cornice. Per Andrea Maggi è arrivato il momento del bilancio in un'annata televisiva che l'ha visto prima protagonista nella parte conclusiva del 2025 ne "Il Collegio 9" e al giovedì sera su Rai 3, nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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