Meteo | Previsioni per sabato 16 maggio

Per sabato 16 maggio, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da nuvole fitte al mattino, accompagnate da deboli piogge. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa dovrebbe ridursi, portando a cieli poco nuvolosi in serata. Si prevede che le precipitazioni totali raggiungano circa 11 millimetri. La temperatura massima si aggirerà intorno ai valori miti tipici di questo periodo, con variazioni durante le diverse fasi della giornata.

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo | Previsioni per sabato 9 maggio 2026

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