Durante un controllo dei Carabinieri a Meta di Sorrento, sono stati trovati 100 grammi di cocaina in un’auto. A bordo dell’auto c’erano un uomo di 34 anni e una donna di 29 anni, entrambi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga. La sostanza è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma, in attesa delle decisioni sull’udienza di convalida. La vicenda si inserisce in un’operazione di controllo sul territorio.

Meta di Sorrento, controllo dei Carabinieri: trovata cocaina in auto, arrestati un 34enne e una 29enne per detenzione ai fini di spaccio. Meta di Sorrento, controllo casuale fa scattare l’operazione. Un normale controllo su strada si trasforma in un arresto per droga a Meta di Sorrento, dove l’intuito dei Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento porta al fermo di due persone trovate in possesso di cocaina. Non una segnalazione né un’indagine mirata, ma un semplice controllo di iniziativa, guidato dall’esperienza dei militari. La Fiat Panda fermata dai militari. Nel cuore della notte, tra le tante auto in circolazione, l’attenzione dei Carabinieri si concentra su una Fiat Panda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Meta di Sorrento, 100 g di coca in auto: arrestati in due

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Montebelluna, due arrestati in auto con 100 grammi di cocaina? Cosa scoprirai Come hanno fatto a eludere il foglio di via a Montebelluna? Dove era nascosta la busta con la droga nella Volkswagen? Perché...

Oltre un chilo di hashish in auto e 155 grammi di coca: arrestatiLa droga nascosta sotto i sedili di un’auto ibrida a noleggio, 4mila euro in contanti sparsi nelle tasche e nell’abitacolo e un odore fortissimo di...

Meta di Sorrento, picchiato a colpi di mazza: branco terrorizza 17enneColpito alle spalle con una pesante mazza di legno e lasciato sull’asfalto con una spalla fratturata. Vittima della violenta aggressione, apparentemente senza motivo, è un ragazzino della penisola ... ilmattino.it

Meta di Sorrento, esplode una bombola del gas: morti in casa marito e moglieEsplosione a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli: a deflagrare sarebbe stata una comune bombola del gas. Sono due i morti. Sul posto sono giunti i carabinieri delle compagnie di Sorrento e di ... fanpage.it