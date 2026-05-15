Mestre marito allontanato col braccialetto dopo il tentato strangolamento

A Mestre, un uomo è stato allontanato dalla casa familiare con un ordine restrittivo dopo un episodio in cui avrebbe tentato di strangolare la moglie. La donna, che si era sottratta alla presenza dell’uomo per un certo tempo, ha deciso di parlare con un’amica, rompendo così il silenzio sull’accaduto. Durante la precedente gravidanza, la vittima ha riportato ferite, anche se i dettagli specifici delle lesioni non sono stati resi noti.

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? Punti chiave Come ha fatto l'amica a rompere il silenzio della vittima?. Quali ferite ha riportato la donna durante la precedente gravidanza?. Perché le autorità hanno deciso l'uso immediato del braccialetto elettronico?. Come hanno agito gli agenti per proteggere la donna dalle vessazioni?.? In Breve Violenze subite dalla donna anche durante la precedente gravidanza.. Intervento decisivo di un'amica per rompere l'isolamento a Mestre.. Indagini in corso su vessazioni prolungate nel tempo presso il commissariato.. Monitoraggio tramite braccialetto elettronico disposto dalla Questura di Venezia.. La polizia del commissariato di Mestre ha allontanato d’urgenza un uomo dalla casa familiare dopo che questi ha tentato di strangolare la moglie, lasciandole evidenti segni al collo e al volto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mestre, marito allontanato col braccialetto dopo il tentato strangolamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Father’s critical night, husband entwined with a scholarship student in car; death news came...... Sullo stesso argomento Terrore e tentato strangolamento: condannato il geloso ossessivo? Cosa sapere Il ventitreenne della Bassa Valle patteggia un anno per tentato strangolamento e minacce. Terrore nel reality: tentato strangolamento, la sicurezza interviene? Cosa sapere Asmin Durdži? ha tentato di strangolare Maja Marinkovi? nella casa del Grande Fratello serbo.