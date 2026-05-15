Medvedev alla moglie in tribuna a Roma | Perché il tuo lancio non funziona? Lei ha una santa pazienza

Durante una partita a Roma, il tennista ha rivolto alcune parole alla moglie, presente in tribuna, chiedendole perché il suo lancio non funzionasse. La donna si è mostrata molto paziente mentre l’atleta parlava con lei durante il match, che ha poi vinto. L’atleta ha rivolto più di un commento alla consorte durante l’incontro, che si è svolto nel rispetto delle regole. La presenza della moglie si è notata durante tutta la partita, mentre il tennista si concentrava sul gioco.

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