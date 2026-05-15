Medvedev alla moglie in tribuna a Roma | Perché il tuo lancio non funziona? Lei ha una santa pazienza
Durante una partita a Roma, il tennista ha rivolto alcune parole alla moglie, presente in tribuna, chiedendole perché il suo lancio non funzionasse. La donna si è mostrata molto paziente mentre l’atleta parlava con lei durante il match, che ha poi vinto. L’atleta ha rivolto più di un commento alla consorte durante l’incontro, che si è svolto nel rispetto delle regole. La presenza della moglie si è notata durante tutta la partita, mentre il tennista si concentrava sul gioco.
Durante il match vinto a Roma, Daniil Medvedev ha avuto più di uno scambio con la moglie Daria presente in tribuna. Lei con santa pazienza gli ha dato continuo supporto, spiegandogli in una occasione come lanciare la pallina per servire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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