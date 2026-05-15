Durante il 47º Congresso della Società italiana di medicina estetica a Roma, sarà presentato un caso che riguarda l’utilizzo di una metodologia italiana di medicina rigenerativa chiamata Biodermogenesi. Questa tecnica, sviluppata per il trattamento della pelle, ha permesso di evitare l’amputazione in una situazione complessa. La procedura viene impiegata in casi di cicatrici da acido, tagli o ustioni, offrendo una soluzione innovativa nel settore della medicina estetica.

Non solo cicatrici da acido, tagli o ustioni. La metodica Made in Italy Biodermogenesi di medicina rigenerativa – ideata per la cura della pelle – è stata protagonista di un caso che verrà illustrato al 47mo Congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), al via a Roma. La metodologia ha permesso di salvare la gamba a Giuseppe, un giovane lavoratore agricolo che nel 2020, a 19 anni, aveva subito un incidente sul lavoro che gli aveva provocato un’amputazione quasi totale della gamba destra. La premessa è che la ricerca che descrive questo caso clinico non è ancora stata pubblicata, ma i dati e le immagini che verranno presentati a Congresso da Salvatore Marafioti, senologo, chirurgo generale ed estetico, evidenziano “risultati superiori alle mie stesse aspettative”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medicina rigenerativa scongiura amputazione, la storia di Giuseppe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il collo non mente: come la medicina rigenerativa può rallentare l’invecchiamento

Le cellule staminali sono la frontiera innovativa della medicina estetica rigenerativaCosa sono le cellule staminali usate in medicina estetica rigenerativa Dotate della capacità di trasformarsi in diversi tipi di cellule...

Medicina rigenerativa: sarà davvero possibile riparare i danni a polmoni e cuore?Nel film Star Trek IV: Rotta verso la Terra del 1986, il dottor McCoy somministra a una paziente in dialisi una singola pillola facendole crescere immediatamente un nuovo rene. Questo è il Santo Graal ... nationalgeographic.it

Medicina rigenerativa. Warrant Hub entra nel progetto TentacleAl via a gennaio Tentacle, progetto europeo di medicina rigenerativa per sviluppare una soluzione innovativa nel trattamento della colite ulcerosa e della poliposi adenomatosa familiare, gravi ... ilrestodelcarlino.it