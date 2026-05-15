Medici di base insufficienti | l' Asl autorizza lo ' sforamento' del limite di 1500 pazienti

A Francolise si registra un aumento dei problemi legati alla carenza di medici di base, con tutte le figure attualmente presenti sul territorio che hanno raggiunto il limite di 1500 pazienti stabilito dall’Asl di Caserta. In risposta a questa situazione, l’ente sanitario ha autorizzato di recente un incremento temporaneo del limite, permettendo ai medici di gestire un numero maggiore di assistiti. La situazione ha generato confusione tra cittadini e operatori sanitari, mentre le autorità cercano soluzioni per gestire l’emergenza.

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