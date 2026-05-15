Mattinata in valle Scrivia per la sindaca metropolitana
Venerdì 15 maggio 2026, nella valle Scrivia, si è svolta una mattinata dedicata alla visita e agli incontri con i sindaci locali. La sindaca metropolitana ha incontrato i rappresentanti del territorio e ha visitato alcune imprese produttive, con l’obiettivo di conoscere da vicino le attività che caratterizzano questa zona dell’entroterra genovese. Durante la mattinata sono stati approfonditi i rapporti tra amministrazione e realtà produttive, con un’attenzione particolare alle innovazioni e alle peculiarità del territorio.
Una mattinata, venerdì 15 maggio 2026, dedicata alla Valle Scrivia, al confronto con i sindaci del territorio e alla conoscenza diretta delle realtà produttive che rappresentano, in modi diversi, la qualità e la capacità di innovazione dell'entroterra genovese.La sindaca metropolitana, Silvia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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