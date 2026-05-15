Mattarella | la ferma opposizione alla sopraffazione è una conquista morale

Da imolaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha affermato che opporsi con fermezza a qualsiasi forma di sopraffazione rappresenta un traguardo morale da tutelare. Ha sottolineato l’importanza di mantenere saldo questo principio come valore condiviso. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla tutela dei diritti e sulla condanna di comportamenti prevaricanti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventi specifici o a contesti particolari collegati a questa posizione.

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