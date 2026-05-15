Dopo le dichiarazioni di Giuliano Peparini, che accusava Marcello Sacchetta di aver copiato una sua coreografia, Sacchetta ha deciso di rispondere. In un breve messaggio, ha affermato di non ricordare affatto la coreografia in questione e di non averla riprodotta. La questione ha attirato l’attenzione nel mondo dello spettacolo, portando a un confronto diretto tra i due professionisti. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita su eventuali dettagli o prove riguardo alla vicenda.

A distanza di poche ore Marcello Sacchetta ha deciso di rispondere a Giuliano Peparini, negando di avergli copiato la coreografia Giuliano Peparini ieri ha commentato la coreografia dei Mommo e Marcello Sacchetta all’Eurovision preparata per Sal Da Vincie che fa da sfondo alla sua performance diPer sempre sì.Usando parole non troppo pesanti e consavoir faire,il coreografo ha detto che i fratelli Sacchetta hanno copiato la coreografia da lui,nella fattispecie da un quadro che aveva fatto per Amici, dove lo stesso Marcello faceva il ballerino professionista. “Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono. Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marcello Sacchetta risponde a Giuliano Peparini: “Non ricordo nemmeno la sua coreografia”

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