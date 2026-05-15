Maranello Piazza Libertà si colora con il mito torna il raduno internazionale delle A112
Sabato 16 e domenica 17 maggio, Piazza Libertà a Maranello ospiterà l'ottavo raduno internazionale delle Autobianchi A112, un evento organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse. La manifestazione riunirà appassionati e proprietari di questa vettura, considerata tra le più iconiche del panorama automobilistico italiano. L'iniziativa si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. Durante i due giorni, saranno esposte diverse auto e si svolgeranno attività legate alla passione per questa vettura.
Sabato 16 e domenica 17 maggio in Piazza Libertà a Maranello l'ottavo raduno internazionale delle Autobianchi A112, evento organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse per celebrare una delle auto più amate e di successo della storia dell'automobilismo italiano.Prevista la partecipazione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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