Secondo quanto riferito, Diego Armando Maradona avrebbe potuto migliorare le sue condizioni in sole 48 ore con l'assunzione di un normale diuretico. La notizia viene riportata da fonti che indicano la possibilità di un intervento farmacologico semplice che avrebbe potuto influire sulla sua salute. Non sono stati forniti dettagli sui motivi per cui tale trattamento non sia stato effettuato. La vicenda riguarda direttamente le circostanze che hanno portato alla sua morte.

AGI - Diego Armando Maradona avrebbe potuto migliorare in 48 ore con la somministrazione di un comune diuretico. È quanto emerso dalla testimonianza dello specialista di terapia intensiva Mario Schiter durante la decima udienza del processo in corso a San Isidro, in Argentina, per la morte del "Pibe de Oro" avvenuta nel 2020. Osservatore all'autopsia. Schiter, che curò l'idolo argentino nei primi anni 2000 e partecipò come osservatore all'autopsia, ha sottolineato come il corpo di Maradona presentasse un edema diffuso con accumulo di liquidi nel pericardio, nella pleura e nell'addome. "Vediamo pazienti con insufficienza cardiaca congestizia quotidianamente; riducendo i liquidi con i diuretici, in 12 ore sono già a casa", ha affermato l'esperto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Maradona avrebbe potuto salvarsi con un diuretico"

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